banner1005
İstanbul'da feci kaza
İstanbul'da feci kaza
Fenerbahçe, ilk transferini açıkladı
Fenerbahçe, ilk transferini açıkladı
Akdeniz'de deprem oldu
Akdeniz'de deprem oldu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Türkiye Barolar Birliği'nden hükümete S-400 desteği

Ankara-Washington gerginliğinde S-400 kararlılığını koruyan hükümete güçlü bir destek de Türkiye Barolar Birliği'nden geldi. Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, tek kutuplu dünyanın geride kaldığını söyledi. "Bir devletin dayatmayla her şeyi alabileceği bir dünyada değiliz" diyen Feyzioğlu, S-400 ün Türkiye'ye çeşitli saldırıların vesilesi olarak görüldüğüne dikkat çekti

Türkiye Barolar Birliği'nden hükümete S-400 desteği

Hukukçulardan hükümete S-400 desteği geldi.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 gerilimi kamuoyunda Washington'a tepkiyi yükseltti.

Son olarak ABD Savunma Bakanlığından gelen, yaptırım tehdidi içeren mektup ise dikkatleri hükümetin atacağı adımlara çevirdi. 

İki ülke arasında gerginlik sürerken Türkiye Barolar Birliğinden hükümete güçlü bir destek geldi. Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, dünyadaki yeni düzene dikkat çekti.

Feyzioğlu, ABD'nin S-400 üzerinden hedefine de değindi. 

Metin Feyzioğlu ABD'nin dayatmalarına karşı da "milli birlik" mesajı verdi.

HABER: GÜRKAN DEMİR
KAMERA: TANSEV KARA

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Türkiye Barolar Birliği #tbb #Metin Feyzioğlu #s-400
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.