Ankara-Washington gerginliğinde S-400 kararlılığını koruyan hükümete güçlü bir destek de Türkiye Barolar Birliği'nden geldi. Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, tek kutuplu dünyanın geride kaldığını söyledi. "Bir devletin dayatmayla her şeyi alabileceği bir dünyada değiliz" diyen Feyzioğlu, S-400 ün Türkiye'ye çeşitli saldırıların vesilesi olarak görüldüğüne dikkat çekti

Hukukçulardan hükümete S-400 desteği geldi.



Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 gerilimi kamuoyunda Washington'a tepkiyi yükseltti.



Son olarak ABD Savunma Bakanlığından gelen, yaptırım tehdidi içeren mektup ise dikkatleri hükümetin atacağı adımlara çevirdi.



İki ülke arasında gerginlik sürerken Türkiye Barolar Birliğinden hükümete güçlü bir destek geldi. Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, dünyadaki yeni düzene dikkat çekti.



Feyzioğlu, ABD'nin S-400 üzerinden hedefine de değindi.



Metin Feyzioğlu ABD'nin dayatmalarına karşı da "milli birlik" mesajı verdi.



HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: TANSEV KARA



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