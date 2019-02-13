Türkiye Barolar Birliği "Şiddetsiz Toplum Kampanyası" başlattı. Kampanya için barolar birliğinde tanıtım töreni düzenlendi. Şiddetin olduğu yerde hukuk ve demokrasinin olmayacağını vurgulayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, diyalog çağrısı yaptı. Feyzioğlu, kampanya kapsamında tüm paydaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.

Hukukçular, toplum arasında artan şiddete karşı harekete geçti.



Türkiye Barolar Birliği, "Şiddetsiz Toplum Kampanyası" başlattı.



Kampanya için barolar birliğinde tanıtım töreni düzenlendi. Törende, şiddet ve şefkat içeren çok sayıda görsel sergilendi.



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, şiddete karşı diyalog kurmanın önemini vurguladı.



Şiddet içeren film ve dizileri eleştiren Feyizoğlu, siyasilere de seslendi.



79 baronun Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi temsilcisiyle bir araya geleceklerini söyleyen Feyzioğlu, kampanya kapsamında tüm paydaşlarla görüşeceklerini ifade etti.







HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: AYDIN GERGİN

ulusal.com.tr