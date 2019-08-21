Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu "(Avukat Mehmet Haşim Mısır'ın vefatı) Haşim ağabey ömrünü avukatlık hukukuna, avukatların mesleki eğitimine vermişti. Ekimde Yargı Reformu'nu çıkararak onun anısına en güzel saygı duruşunda bulunacağız" dedi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, dün hayatını kaybeden avukat Mehmet Haşim Mısır'ın Gaziantep'teki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Feyzioğlu, sadece Gaziantep değil tüm hukuk camiası adına üzücü bir günü yaşadıklarını söyledi.



Merhum avukat Mehmet Haşim Mısır'ın çok değerli bir hukukçu olduğunu, 2 dönem Gaziantep Barosu Başkanlığı görevini yaptığını ve TBB Disiplin Kurulu'nda da görev aldığını anlatan Feyzioğlu, TBB başkanlığına seçilirken de Mısır ile omuz omuza mücadele verdiklerini kaydetti.



İdari görevlerin yanı sıra Mısır'ın çok üretken bir insan olduğunu, çok sayıda kitap yazdığını aktaran Feyzioğlu, Mısır'ın geride çok değerli bir aile, eserleri ve dostlarını bıraktığını ifade etti.



Merhum avukata rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Feyzioğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin soruları üzerine, "Bugün gündeme girmeyelim. Sadece şunu söyleyebilirim, Haşim ağabey ömrünü avukatlık hukukuna, avukatların mesleki eğitimine vermişti. Ekimde Yargı Reformu'nu çıkararak onun anısına en güzel saygı duruşunda bulunacağız" dedi.