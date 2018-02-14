Türkiye Barolar Birliği’nin meslek oda ve birliklerinin isimlerindeki “Türk” ve “Türkiye” ifadelerinin çıkarılmasına karşı başlattığı mücadeleye destek artıyor.
TBB'nin 24 Şubat'ta yapacağı olağanüstü toplantıya Vatan Partisi'nin ardından Ankara Barosu ve Cumhuriyet Kadınları Derneği de destek verdiğini açıkladı. İlk açıklama Ankara Barosu'ndan geldi.
Ankara Barosu adına açıklamayı Başkan Yardımcısı Av. Erinç Sağkan yaptı. Kendilerine yönelik tehditlere karşı Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran'u sessiz kalmakla eleştiren Sağkan, yönetim kurulunun 8 üyesi ile kameralar karşısına geçti.
Cumhuriyet Kadınları Derneği de Türkiye Barolar Birliği Genel Saymanı Sabri Erdal Güngör ile görüştü.
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr
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