Türkiye Basın Federasyonu: Küfür ve hakaret özgürlük değildir

Gündeme oturan olay, hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yakalama kararı bulunan İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık’ın emniyet güçlerince gözaltına alınmasıyla başladı.

Bu gelişmenin ardından, Türkiye’deki basın kuruluşlarını temsil eden Türkiye Basın Federasyonu açıklama yaptı.

Türkiye Basın Federasyonu'nun açıklaması şu şekilde:

"Kendine Muhabir ve Arif Kocabıyık gibi sokak provokatörleri devlet büyüklerine, ailelerine hakaret etmeyi meslek haline getirmişlerdir. Toplum Mühendisliği ve manipülasyonlarla sokak röportajı adı altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Hanımefendi Emine Erdoğan'a yönelik yapılan ya da yaptırılan bu yayınları ve hakaretleri Türkiye Basın Federasyonu olarak kınıyoruz.

Basın özgür olmalıdır.

Basın eleştiri hakkına sahiptir.

Her türlü sarsıcı eleştiri de olabilir.

İktidar da eleştirilebilir.

Basın özgürlüğünü fikir özgürlüğünü sonuna kadar savunuyoruz.

Basın özgürlüğü demokrasinin teminatıdır.

Ancak özgür insan eylemlerinden sorumlu olmalıdır.

Küfür ve hakareti özgürlük olarak kabul etmek mümkün değildir. Bu ahlaki bir konudur. Eline mikrofon alan bu şahısların ve arkasındaki finansörlerin ortaya çıkarılması ve cezalandırılması büyük arzumuzdur.

Sosyal medyada yapılan yayınlarda Sokak sokak gezip eline mikrofonu alarak milleti kışkırtmayı meslek hâline getiren kendini muhabir, yayıncı, gazeteci gibi gösteren bu şahıslara müsaade edilmemelidir. Bu tür yayınları basın mesleğine ve meslektaşlarımıza saygısızlık olarak kabul ediyor gerekli düzenlemelerin biran evvel hayata geçirilmesini bekliyoruz."