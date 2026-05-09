Türkiye Basın Federasyonu'ndan CHP lideri Özgür Özel'e Sinan Burhan tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında, gazeteci Sinan Burhan hakkında sarf ettiği "mikrop mikropluğunu yapacak" şeklindeki sözleri üzerine Türkiye Basın Federasyonu resmi bir kamuoyu açıklaması yayımladı. Federasyon, Özel'in ifadelerini son derece talihsiz ve kabul edilemez bulduklarını belirterek kendisini açıkça saygıya davet etti.

ELEŞTİRİYE EVET AMA HAKARETE ASLA

Demokratik toplumlarda gazetecilerin elbette eleştirilebileceğini ve basın mensuplarının kamuoyu önündeki değerlendirmeleri nedeniyle bu eleştirilere daima açık olması gerektiğini belirten kurum, buna karşın tartışmalarda sınırların aşıldığına dikkat çekti. Fikir ve değerlendirmelere karşı hakaret dili kullanmanın, kişileri hedef göstermenin ve aşağılayıcı ifadelerle itibarsızlaştırmaya çalışmanın; basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve demokratik siyaset anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmadığı vurgulandı.

SİYASETİN GÖREVİ GERİLİMİ TIRMANDIRMAK DEĞİL

Gazetecilere yönelik baskı, hakaret ve ayrıştırıcı söylemlerin hangi kesimden gelirse gelsin net bir şekilde reddedildiği açıklamada, siyaset kurumunun temel sorumlulukları hatırlatıldı. Siyasetin asli görevinin toplumsal gerilimi artırmak değil, tam aksine demokratik olgunluk içerisinde eleştiri kültürünü güçlendirmek olduğu belirtildi.

Açıklamada, her fırsatta basın özgürlüğü ve demokrasi vurgusu yapan bir siyasi anlayışın, bir gazeteciye yönelik bu tür ifadeler kullanmasının büyük bir çelişki oluşturduğunun altı çizildi. Federasyon, basının susturulmasına, medya kuruluşlarının tehdit edilmesine veya farklı görüşteki gazetecilerin hedef alınmasına yönelik her türlü yaklaşımın dünden bugüne karşısında durduklarını ve gelecekte de durmaya devam edeceklerini bir kez daha ifade etti.

Türkiye Basın Federasyonu, yayımladığı metnin sonunda medya mensuplarına yönelik küçültücü, dışlayıcı ve hedef gösterici söylemleri kınayarak, bundan sonraki süreçte tüm siyasetçileri daha sorumlu ve sağduyulu bir dil kullanmaya davet etti.