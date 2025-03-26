Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçimi ne zaman? Adaylar kimler?

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından tutuklanmasıyla Türkiye Belediyeler Birliği'nin başkan vekilinin kim olacağı da merak konusu oldu. TBB'den yapılan açıklamada tarih verildi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçimi ne zaman? Adaylar kimler?
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 28 Mart Cuma günü Başkan Vekili seçimini gerçekleştirecek.

TBB'den yapılan açıklamada "5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 22’nci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddeleri uyarınca, Ankara Valiliği’nin çağrısı doğrultusunda, Birlik Meclisi 28 Mart 2025 Cuma günü saat 14.30’da, JW Marriott Hotel'de, 'Başkan Vekili Seçimi Yapılması' gündemiyle toplanacaktır" denildi.

Birliğin başkanlık görevine vekaleten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar getirilmişti.

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