Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer oldu

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) bugün gerçekleştirilen ve gergin anlara sahne olan seçimlerinde başkanlık koltuğuna Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oturdu.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bugün düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerini kazandı. Kurul sırasında yaşanan arbede ve tartışmaların gölgesinde tamamlanan oylama sürecinde Seçer, toplam 446 oy toplayarak TBB Başkanlığı görevine getirildi.

VAHAP SEÇER KİMDİR?

Vahap Seçer, 5 Ekim 1963 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Yükseköğrenimini Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamlayan Seçer, eğitiminin ardından sivil toplum alanında da aktif görevler üstlendi. Tarsus Güç Birliği Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Seçer, bu kurum aracılığıyla çeşitli toplumsal projelerde görev aldı.

Siyasi yaşamında parlamento deneyimi de bulunan Seçer, 2007 ile 2015 yılları arasında 23. ve 24. dönem CHP Mersin Milletvekili olarak parlamentoda yer aldı. Seçer, milletvekilliği görev süresi boyunca meclis ihtisas komisyonlarında da çalışarak Tarım ve Köyişleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerini sürdürdü.

Parlamentodaki mesaisinin ardından yerel yönetime geçen Seçer, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine halihazırda devam etmektedir.

türkiye belediyeler birliği
