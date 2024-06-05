Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına Ekrem İmamoğlu seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği'nde başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Birliğin yeni yönetiminin belirlendiği meclis toplantısı, Ankara'da Meyra Palace Otel'de düzenlendi.

Başkanlık için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday oldu.

Seçimde 765 delege oy kullandı. 515 delegenin oyunu alan Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı.