Türkiye büyük değişimlere hazır

Hilal Demir Aksoy

Türkiye, 2026 yılında NATO’ya katılımının 74. yılını geride bırakıyor. Başlangıçta NATO’ya katılmak kaçınılmaz bir tercih gibi görünüyordu. Ancak tarihe dönüp baktığımızda, Batılı ülkelerin Türkiye’yi yalnızca kendi amaçları doğrultusunda kullanmak istediklerini görüyoruz. Bugün ise NATO’nun kendisi bir kriz içindeyken BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) öne çıkıyor.

Türkiye Batı’dan ne gördü? 15 Temmuz 2016’daki trajik olaylar da dâhil olmak üzere bir dizi askerî darbe girişimi; PKK (Kürdistan İşçi Partisi) ile mücadelenin en şiddetli dönemlerinde PKK’ya verilen destek ve onlarca yıldır İslam dünyasını aşağılayan ve tahrip eden İsrail’e verilen destek.

Bu koşullar altında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’la yeni bir ittifak oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin, Rusya ve diğer Avrasya ülkeleriyle birlikte ŞİÖ Zirvesi’ne katılıyor ve aynı zamanda Batı’ya yönelik güçlü mesajlar veriyor.

ABD HÂKİMİYETİ SARSILIYOR

Son on yılda dünya büyük altüst oluşlara sahne oldu. ABD’nin dünya üzerindeki hâkimiyeti sona yaklaşıyor. Donald Trump daha 2018 yılında, Amerika’nın artık dünyanın polisi olmak istemediğini vurgulayarak bunu ifade etmişti.

Doğuştan bir iş insanı olan Trump, ABD’nin bütün dünyanın sorumluluğunu üstlendiği bir politikanın kârlı olmadığını çok iyi anlamaktadır. Bu durum, ABD-İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın ardından ortaya çıkan son NATO kriziyle de bağlantılıdır.

NATO üyeleri ittifaka bağlılıklarını yeniden teyit etmiş olsalar da bu durum NATO’nun temel sorunlarını hiçbir şekilde çözmüş değildir.

NATO’NUN İÇ KRİZİ

NATO bugün çeşitli çelişkilerle doludur. ABD, bütün Avrupa’yı savunma yükünden rahatsızdır. Avrupa ise bir yandan ABD karşısında daha fazla bağımsızlık kazanmaya çalışırken, diğer yandan kendi hedeflerini gerçekleştirmek için Türkiye’den mümkün olan en etkili biçimde yararlanmak istemektedir.

Türkiye açısından ise durum hiç de elverişli değildir. Yunanistan da NATO üyesidir ancak bugün Türkiye’ye yönelik en yakın tehditlerden birini oluşturmaktadır. İsrail, ABD’nin yüzde yüz desteğine sahiptir. Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye’den yararlanmak istemekte ancak Türkiye’nin üyeliğini tekrar tekrar reddetmektedir. Türkiye yönetimi de bu gerçeğin farkındadır ve bu nedenle Batılı ülkelere yönelik politikası her geçen gün daha kararlı bir hâl almaktadır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BATI’YA MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü öncelikle Batı’ya yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Şu ifadelerin altını çizmek gerekir:

“Şunu bir kez daha açık ve net biçimde ifade etmek istiyorum: Hiç kimse bizim vakur ve soğukkanlı duruşumuzu bir zafiyet olarak algılamamalı, bundan kendisine yanlış hesaplar çıkarmamalıdır.”

“Türkiye; tarihî ve kültürel birikimi, büyük ekonomik ve beşerî potansiyeliyle yükselişte olan bir ülkedir.”

“Dış politikamızda Türkiye’yi ve Türkiye’nin menfaatlerini merkeze alan bir anlayışla bütün ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmeye gayret ediyoruz.”

Bu açıklamalar, Türkiye’nin izlediği politikanın giderek daha bağımsız hâle geldiğini göstermektedir. En önemlisi, bütün dünyaya Türkiye’nin kendi çıkarlarını esas alan bir devlet olduğu ve bu doğrultuda hareket edeceği ilan edilmiştir.

ESKİ DOST – YENİ TEHDİT Mİ?

Bu ifade, 15 Temmuz 2016’da demokratik düzenin zafer kazanmasının ardından ABD’nin Türkiye’ye yönelik tutumunu anlatmak için kullanılabilir. Washington darbe girişiminin örgütlenmesinde rolü olduğu yönündeki iddiaları reddetse de Türkiye’nin resmî tutumu değişmemiştir. Türkiye, ABD’ye yönelik suçlamalarından hiçbir zaman geri adım atmamıştır.

Aradan on yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen ABD’deki yaklaşımlar değişmemiştir: Türkiye’yi bir tehdit olarak görmektedirler. Bu tutum daha önce, örneğin Senatör Lindsey Graham’ın açıklamalarında görülmüştür. Bugün de benzer bir yaklaşım devam etmektedir.

Kısa süre önce ABD Kongresi adayı Chris Pappas, Ankara’ya —altını çizmek gerekir ki bedeli Türkiye tarafından zaten ödenmiş olan— F-35 uçaklarının teslim edilmesinin ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla çeliştiğini ifade etti. Aynı zamanda Türkiye’nin S-400 sistemlerine ilişkin anlaşmazlıkların çözülmesinin dahi Türkiye’nin F-35 programına yeniden alınması için yeterli olmayacağını vurguladı.

YENİ DÖNEM – YENİ İTTİFAKLAR

Türkiye’nin dış politikası da son on yılda köklü bir dönüşüm geçirmiştir. Türkiye, Çin’le ilişkilerini güçlendirmekte ve Kuşak ve Yol Girişimi’ni desteklemektedir. Türkiye, Rusya’yla ilişkilerini geliştirmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bişkek’te düzenlenen ŞİÖ Zirvesi’nde ifade ettiği üzere, Türkiye-Rusya ilişkileri tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çerçevesindeki ilişkilerini güçlendirmektedir. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’la tarihî bir anlaşmaya imza atmıştır. Türkiye aynı zamanda Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmekte; birçok Afrika ülkesi açısından önde gelen bir barış yapıcı ve ortak olarak hareket etmektedir.

Türkiye’nin geleceği, Batılı ülkelerin izlediği yolu takip etmekten aşamalı olarak uzaklaşmasındadır. Sürekli olarak ABD’ye, Avrupa’ya ve NATO üyeliğine göre konumlanmaktan vazgeçilmelidir.

Bugün Asya ve Afrika ülkeleri dünya sahnesinde ön plana çıkmaktadır. Türkiye’nin hâlihazırda ortaklık ilişkilerine sahip olduğu BRICS ve ŞİÖ gibi örgütler yüksek büyüme hızları ortaya koymaktadır.

Türkiye’nin Rusya ve Çin’le son derece iyi ilişkilere sahip olduğu dikkate alındığında, yeni uluslararası ilişkiler sisteminin şekillendiği bu aşamada söz konusu örgütlerle en aktif işbirliğinin geliştirilmesine şimdiden başlanmalıdır.