İstanbul'daki seçim tartışmaları nedeniyle ertelenen Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları bu hafta yine başlamayacak. Meclis Genel Kurul'da sadece parti liderlerinin konuşacağı 23 Nisan Özel Oturumu yapılacak. Ardından da hafta boyunca aç-kapa formülü işletilecek. Meclis gündemdeki konuları 30 Nisan'da ele almaya başlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mesaisi bu hafta yine başlamayacak. Çalışmalar 30 Nisan'a ertelendi.



24 Şubat'ta yerel seçimler nedeniyle tatile giren Meclis 9 Nisan'da çalışmaya başlayacaktı. Ancak İstanbul'daki seçim sonucu tartışmaları nedeniyle Meclis'teki partiler aldıkları ortak kararla önce çalışmaları 16 Nisan'a erteledi. İstanbul'daki tartışmalar bitmediği için de partiler yeni kararla süreci 23 Nisan'a erteledi.



Bunun üzerine bir karar daha alındı. 23 Nisan günü sadece Meclis Genel Kurulu'nda özel oturum yapılacak. Bu özel oturumda siyasi parti liderleri 10'ar dakika konuşma yapacak.



Ardından da hafta boyunca Genel Kurul'da aç-kapa yöntemi işletilecek. Hiçbir konu gündeme alınmayacak.



Karara göre çalışmalar 30 Nisan Salı günü başlayacak. Gündemde ise önemli başlıklar var.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni askerlik sistemine ilişkin hazırlıkların tamamlandığı açıklamıştı. AKP, bedelli askerliği kalıcı hale getiren yeni sistemi Meclis'e sunacak.



Süresiz nafakanın 5 yıl ile sınırlandırılması için de Meclis'te bazı adımlar atılacak. Bu konuda çalışmalar yapan MHP, teklifini Meclis'e sunacak. Teklif, süresiz nafakayı 5 yıl ile sınırlandırıyor.



Gıda fiyatlarının denetimi gerekçesiyle "Hal yasasının" çıkartılması da masadaki konulardan olacak.



24 Haziran seçimleri öncesi verilen ancak tutulmayan 3600 ek gösterge vaadi yerel seçimler sürecinde de yapıldı. Meclis açıldıktan sonra bu konuda bazı adımlar atılması bekleniyor.





ulusal.com.tr