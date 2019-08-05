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Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yargı reformu paketindeki ve tutuklu ve hükümlüleri ilgilendiren konuyla ilgili açıklamayı tarih vererek canlı yayında açıkladı! Ceza indirimi, genel af, denetimli serbestlik, infaz süreleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, af ile ilgili değil infazla ilgili düzenlemelerin olduğunu söyledi. Partiler arasında bununla ilgili görüş birliği sağlanması gerektiğinin altını çizen Şentop, bunun iki gün içinde halledilecek mesele olmadığını kaydederek "Eylül ayından itibaren görüşülüp, değerlendirilecek" bilgisini paylaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yargı reformu paketindeki ve tutuklu ve hükümlüleri ilgilendiren konuyla ilgili açıklamayı tarih vererek canlı yayında açıkladı! Ceza indirimi, genel af, denetimli serbestlik, infaz süreleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk TV'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Şentop, şunları söyledi:

"Af değil ama infazla ilgili düzenlemeler var. 

Partiler arasında bununla ilgili görüş birliği sağlanması lazım.

Bunun için de zamana ihtiyaç vardı. 

Bir iki gün içinde halledilecek mesele değil. 

Eylül ayından itibaren görüşülüp, değerlendirilecek."

ulusal.com.tr

Etiketler; #tbmm #mustafa şentop #ceza indirimi #genel af #infaz süreleri #denetimli serbestlik
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