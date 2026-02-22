Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz’ün annesi Susen Özgündüz vefat etti

Türkiye Caferiler Lideri Selahattin Özgündüz’ün annesi Hacı Susen Özgündüz hayatını kaybetti. Merhume Özgündüz'ün cenazesi İstanbul Halkalı'daki Zeynebiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan başta olmak üzere Özgündüz ailesinin sevenleri katıldı.

Vefat haberini Caferi Der Başkan Hasan Babür duyurdu. Babür, açıklamasında,

“Türkiye Caferileri Lideri Huccet’ul İslam ve’l Muslimin Hacı Şeyh Selahattin Özgündüz’ün kıymetli valideleri Susen Özgündüz hanımefendi, tedavi gördüğü hastanede ilahi davete lebeyk diyerek dünyasını değiştirdiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Yarım asırdır Ehl-i Beyt (as) mektebinin bayraktarlığını yapan ve ömrünü bu gayeye vakfeyleyen bir evlat yetiştiren merhumeye Allah’tan rahmet ve mağfiret diler, mükafatını Hz. Fatıma’tuz Zehra (sa) eliyle almasını niyaz ederiz.

Rabbim ruhunu şad, mekanını cennet eylesin. Adım adım Kerbelâ’ya yürümüş merhumu, çok sevdiği Ehlibeyt ile haşr eylesin.

Bu vesileyle başta değerli liderimiz olmak üzere merhumenin kederli ailesine başsağlığı, sabr-ı cemil ve ecr-i cezîl diliyorum.” dedi