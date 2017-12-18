Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerin yanı sıra kültürel bağlar da güçleniyor.
Türkiye Çin Dostluk Vakfı, Türkiye'deki kimsesiz çocuklar ile sığınma evinde yaşayan kadınlara destek amaçlı yeni yıl için hediyelik eşya kermesi düzenledi.
Mısır ve İngiliz vatandaşların da destek verdiği kermesden elde edilecek tüm gelirler ihtiyaç sahiplerine verilecek.
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr
Gün geçtikçe artan Türk-Çin dostluğu Türkiye'deki kimsesiz çocuklar ile sığınma evinde yaşayan kadınlara da umut oldu. Türkiye Çin Dostluk Vakfı ev sahipliğinde yeni yıl için hediyelik eşya kermesi düzenlendi. Kermesin bütün gelirleri ihtiyaç sahiplerine verilecek.
Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerin yanı sıra kültürel bağlar da güçleniyor.
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