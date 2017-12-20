Türkiye'de ilk kez "Güvenlik Bilimleri Fakültesi" kurulması için bir adım atıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu karar aldı ve YÖK'e başvurdu. Eğer YÖK'ten onay çıkarsa, Türkiye'nin diplomalı terör ve istihbarat uzmanları olacak

Dokuz Eylül Üniversitesi diplomalı güvenlik uzmanı yetiştirmek istiyor.



Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, önümüzdeki dönem Güvenlik Bilimler Fakültesi kurmak istediklerini açıkladı.



Senato oy çokluğu ile karar aldı ve YÖK'e fakültenin kurulması için dosya gönderildi. Eğer YÖK onay verirse Türkiye'nin terör, istihbarat ve strateji uzmanları üniversitede yetiştirilecek.



Rektör Vekili Erdal Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra güvenlik alanında yaşanan problemler nedeniyle fakülte adımını attıklarını söyledi.



İstihbarat denilince akla ilk olarak Milli İstihbarat Teşkilatı geliyor. Rektör vekili Prof. Dr. Erdal Çelik "Fakülte ajan mı yetiştirecek?" sorusuna da yanıt verdi.



Ulusal Kanal'ın konuştuğu güvenlik ve istihbarat uzmanları lisans eğitimi düzeyinde bir fakültenin kurulmasını doğru bulmuyor. Uzmanlar; güvenlik, istihbarat ve strateji gibi alanlarda yetkinleşmenin lisans üstü eğitim ile olması gerektiğini belirtiyor.



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