Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekli var. Hepsinin ortak sorunu geçim sıkıntısı. Tabii başka sorunlar da var. Ulusal Kanal olarak sokağa çıktık, mikrofonumuzu emeklilere uzattık. Bu arada bir hatırlatma yapalım, emeklilerin sorunları pazar günü Petrol İş Sendikası'nın İstanbul'daki Genel Merkez binasında yapılacak Emekliler Kurultayı'nda tartışılacak.





Yıllarca çalışıp emekli oldular. Türkiye'de sayıları yaklaşık 12 milyon...



Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekli var. Kiraydı faturaydı çocuk eğitiğimiyde derken Türkiye'de emekliler nasıl geçiniyor?



Ay sonu gelsin istemiyorlar. Çünkü ay sonu demek , ödenecek kira ve fatura demek.



En büyük şikayetleri yıllar içinde enflasyon nedeniyle maaşların erimesi.



Hükümetin müjde diye sunduğu sözde zamlar, emekli bütçesindeki açığı kapatmaya yetmiyor.



Emeklililerin sorunlarını dinledik.İşte bu sorunlar Pazar günü masaya yatırılıcak.Ulusal Kanal öncülüğünde 1.Emekliler Kurultay'ı düzenlicek.



25 Şubat Pazar günü İstanbul Üsküdar'da bulunan Petrol İş Genel Merkezi'nde yapılacak emekliler kurultayı saat 12:00'de başlayacak.









ulusal.com.tr



En çok bu yanıtı veriyorlar. Çünkü aldıkları maaşla geçinemiyorlar.Yıllarca çalışıp emekli oldular. Türkiye'de sayıları yaklaşık 12 milyon...Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekli var. Kiraydı faturaydı çocuk eğitiğimiyde derken Türkiye'de emekliler nasıl geçiniyor?Ay sonu gelsin istemiyorlar. Çünkü ay sonu demek , ödenecek kira ve fatura demek.En büyük şikayetleri yıllar içinde enflasyon nedeniyle maaşların erimesi.Hükümetin müjde diye sunduğu sözde zamlar, emekli bütçesindeki açığı kapatmaya yetmiyor.Emeklililerin sorunlarını dinledik.İşte bu sorunlar Pazar günü masaya yatırılıcak.Ulusal Kanal öncülüğünde 1.Emekliler Kurultay'ı düzenlicek.25 Şubat Pazar günü İstanbul Üsküdar'da bulunan Petrol İş Genel Merkezi'nde yapılacak emekliler kurultayı saat 12:00'de başlayacak.