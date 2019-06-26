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Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaşayan Suriyelilerin sayısı açıklandı

Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaklaşık 3 milyon 657 bin Suriyelinin yaşadığına işaret eden AK Parti Antalya Milletvekili Ata Uslu, bunlara insani ve adalet duygusu temelinde yaklaştıklarını vurguladı

Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaşayan Suriyelilerin sayısı açıklandı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Ata Uslu başkanlığında toplandı. 

Uslu, toplantıda yaptığı konuşmada, Suriyeliler ve göç konusunun toplumda tartışılmaya devam ettiğini belirterek, kamuoyuna yansıyan birçok iddianın gerçekleri yansıtmadığını söyledi. 

Suriyelilere maaş verilmediğini, hayatlarını idame ettirmeleri için yardım edildiğini anlatan Uslu, "Suç oranına karıştıklarına ilişkin iddialar söylendiği gibi yüksek değil. Sığınmacıların ve Suriyelilerin suç işlediği iddiası tamamen bir efsaneden ibaret ve gerçekleri yansıtmıyor. Gaziantep'te brifing aldık. İşlenen tüm suçların yüzde 3'ünün Suriyeliler tarafından işlendiğini gördük." diye konuştu. 

Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaklaşık 3 milyon 657 bin Suriyelinin yaşadığına işaret eden Uslu, bunlara insani ve adalet duygusu temelinde yaklaştıklarını vurguladı. 

Uslu, "Türkiye'de 1 milyonun üzerinde Suriyeli çocuk var. Kayıp bir nesil ortaya çıkmaması için çok ciddi çalışmalar yapılması lazım. Bu rakam çok ciddi ve bu çocukları mutlaka kazanmak gerekir." diye konuştu. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #suriye
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