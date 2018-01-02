Kadına şiddetin sadece yeri ve zamanı değişiyor Onun dışında onca haber onca eylem yapımasına rağmen değişen hiçbir şey yok.
Türkiye'nin kara talosu 2017 Kadın Cinayeti raporlarına yansıdı. 2017 yılında yüzde 25 artan şiddet olaylarında toplam 409 kadın öldürüldü. 332 kadın da cinsel şiddete maruz kaldı.
Uygulanan şiddetin gerekçeleri de çarpıcı.
2017 KADIN CİNAYETLERİ RAPORU "KADINLAR NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ"
(%)
KENDİ HAYATINA DAİR KARAR ALMA 34
ŞÜPHELİ NEDENLER 29
TESPİT EDİLEMEYEN 28
EKONOMİK 5
BAŞKA KADINI KORUMAK 2
Kadın öldürmelerine gerekçe yüzde 34 oranında kendi hayatlarına dair karar almaları, yüzde 29'u şüpheli nedenler, yüzde 28'i tespit edilemeyen nedenler, yüzde 5'i ekonomik ve yüzde 2 de başka kadını korumak gösterildi.
Şiddet ve cinsel saldırının hedefi sadece kadınlar değil. Geçen yıl toplam 387 çocuk cinsel istismara uğradı.
ulusal.com.tr
Türkiye'de kadına şiddet olayları bir türlü önlenemiyor. 2017 yılındaki tablo korkunç boyutlarda. Geçen yıl 409 kadın öldürüldü, 332 kadına da cinsel şiddet uygulandı.
Kadına şiddetin sadece yeri ve zamanı değişiyor Onun dışında onca haber onca eylem yapımasına rağmen değişen hiçbir şey yok.
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