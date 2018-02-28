Türkiye'de son 10 yılda, yaklaşık 10 milyon trafik kazası yaşandı. 51 bin kişinin hayatını kaybettiği kazaların oluş sebeplerinin başında sürücü hataları geliyor.

Trafik canavarı Türkiye'de binlerce kişinin canını aldı.Rakamlar ise korkunç.Son 10 yılda 9 milyon 807 bin 18 tarfik kazası yaşandı.Trafik kazalarında yaklaşık 51 bin kişi hayatını kaybetti.Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının nedenlerine bakıldığında, ilk sırayı sürücü hataları alıyor.2007-2017 yılları arasında, yaşanan kazalarda 50 bin 766 kişi yaşamını kaybederken, 2 milyon 762 bin 338 kişi ise yaralandı.2018 yılı Ocak ayı trafik kazaları incelendiğinde ise şimdiden 32 bin 256 kazanın meydana geldiği belirlendi.