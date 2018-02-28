Trafik canavarı Türkiye'de binlerce kişinin canını aldı.Rakamlar ise korkunç.Son 10 yılda 9 milyon 807 bin 18 tarfik kazası yaşandı.Trafik kazalarında yaklaşık 51 bin kişi hayatını kaybetti.
Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının nedenlerine bakıldığında, ilk sırayı sürücü hataları alıyor.
2007-2017 yılları arasında, yaşanan kazalarda 50 bin 766 kişi yaşamını kaybederken, 2 milyon 762 bin 338 kişi ise yaralandı.
2018 yılı Ocak ayı trafik kazaları incelendiğinde ise şimdiden 32 bin 256 kazanın meydana geldiği belirlendi.
ulusal.com.tr
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