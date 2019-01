Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik yazdı

ABD nereye gittiyse kargaşa hakim.

SSCB’nin parçalanma sürecinde Orta Asya.

Yugoslavya’nın parçalanma sürecinde Balkanlar.

Vietnam, Kamboçya, Laos, ...

Sonrasında Afganistan.

Yakın dönemde Irak, Libya, Yemen, Suriye, ...

Milyonlarca ölü, milyonlarca yaralı.

Her yer kan gölü...



PETROL GÖZÜNÜ DÖNDÜRÜYOR

ABD bir yere gözünü dikti mi her yolu deniyor.

Petrol ve kıymetli madenler varsa gözü iyice kararıyor.

Petrol ve silah tekelleri, mafyalaşmış finans kuruluşları devreye giriyor.

Hele ABD çıkarlarına darbe vurmuş iktidarları hiç unutmuyor.

Kini bitmiyor.



IRAK, VENEZUELA

Irak bunlardan biri.

Saddam petrolü millileştirdi.

Başına gelmeyen kalmadı.

Venezuela da benzer.

Chavez de aynı yolu izledi.

“Petrol Venezuelalıların” dedi.

O da ABD hedefine girdi.

Chavez ABD’yi püskürttü.

Ama ABD işin peşini bırakmadı.

Şimdi Chavez’in takipçisi Maduro’ya karşı saldırıya geçti.



SEÇİMLER

Güney Amerika ülkelerinde seçimlere katılımlar genelde düşük.

Birçoğunda yüzde 40’ın bile altında.

Venezuela seçimleri de aynı.

Muhalefet boykot etti.

Ama buna rağmen katılım yüzde 46.

Maduro oyların yüzde 65’inden fazlasını aldı.

Katılımın yüzde 40’ın altında olan ülkelere ses çıkarmayan ABD, Venezuela seçimlerine itiraz etti.

“Seçimi şaibeli hale getirme” taktiği uyguluyor.

Maduro’yu değil, muhalefetin lideri Guaido’yu başkan olarak tanıdı.



CIA DEVREDE

CIA devrede.

Kışkırtmaları sürdürüyor.

“Örtülü operasyonlar” yapıyor.

İç savaşı körüklüyor.

ABD, Güney Amerika’da yeni bir Suriye yaratma çabası içinde.

Venezuela’yı da kan gölüne çevirme peşinde.

Venezuela’nın zengin petrol yatakları iştahını kabartmış durumda.



TÜRKİYE SENARYOLARI

ABD’nin hedefinde Türkiye de bulunuyor.

31 Mart seçimlerinin pususunda.

Venezuela taktiği uyguluyor.

Şimdiden sandığı tartışmalı hale getirme gayretinde.

Bu projede bilerek görev alanlar var.

Bir de tuzluğu alıp koşturanlar.



FEYZİOĞLU’NUN UYARISI

Oyun ortada.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu da oyunun farkında.

Geçen günlerde önemli mesajlar verdi.

Küresel güçlere dikkat çekti.

“Sandığı itibarsızlaştırmak Türkiye’yi felakete götürür” dedi.

Muhalefeti de uyardı.

Vatandaşın sandıktan soğutulmamasını istedi.



OYUN TUTAR MI?

Peki ABD’nin “Venezuela taktiği” tutar mı?

ABD yoğun çaba harcıyor.

Ama halk tecrübeli.

Şu anda yüzde 90 ABD’ye karşı.

Türk halkı kritik anlarda omuz omuza olur...

Kurtuluş Savaşı’ndaki gibi.



SAFLAŞMA

Venezuela konusunda dünyada yaşanan saflaşma da dikkat çekici.

Maduro’nun yanında Türkiye, Rusya, Çin, Küba, Bolivya, Filistin, Meksika, ... var.

Amerika’nın yanında ise sadece kuklaları. Kanada, Kolombiya, ...

Bu saflaşma bile her şeyi anlatıyor.

Bir tarafta mazlumlar.

Diğer tarafta zalimler.

Saflaşma Türkiye’nin de güvencesi..!