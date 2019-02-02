Türkiye'deki Uygur ayrılıkçıları, Elazığ Belediyesi tarafından mehter takımı ile karşılandı. Amerikan destekli propagandaların başını çeken Doğu Türkistan Meclis Başkanı Seyit Tümtürk yaptığı açıklamalarla Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'i hedef aldı

Uygur ayrılıkçıları Elazığ'da belediye tarafından karşılandı.



CIA ve FETÖ destekli grubun başını çeken sözde Doğu Türkistan Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Memur-Sen Elazığ İl temsilciliği'nin düzenlediği etkinlikte konuştu.



Tümtürk, Uygur Türkleri üzerinden Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'i hedef aldı.



Seyit Tümtürk "Başta Doğu Perinçek ve bir kısım yazarlar, Çin’in Doğu Türkistan’daki katliamlarını Amerikan oyunu CIA operasyonu gibi sulandırmak ve o bölgedeki katliamları masum göstermek gayreti içerisindedir ki, başta bu teori içerisinde olan Doğu Perinçek’i lanetliyorum” ifadelerini kullandı.



Tümtürk Çin'e yönelik iddialarını daha da ileri götürerek, Çin Devet Başkanı Şi Cinping'e "Hitler" benzetmesi yaptı.



Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi de Çin'in "soykırım" yaptığını öne sürdü.



Mitinge Saadet Partisi Elazığ İl Örgütü haricinde hiçbir siyasi parti katılmadı, katılımın sınırlı olduğu etkinliğe Elazığlı vatandaşlar destek vermedi.



ulusal.com.tr