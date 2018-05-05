Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Afrin'de sivil halkın evlerine dönemediği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Amerika'nın iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "Suriye'nin kuzeyinde asıl endişe müttefikimiz olarak bildiğimiz ülkelerin PKK/PYD/YPGli teröristlerle sürdürdükleri iş birliğidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika'nın Afrin açıklamasına yanıt geldi.



ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Afrin halkının geri dönüşüne izin verilmediği yönündeki açıklamalar yapmış, Afrin'deki insani durumun "derin endişe" kaynağı olduğunu söylemişti.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Amerika'nın iddialarının tamamen asılsız olduğunu söyledi.



Aksoy yazılı açıklamasında, Amerika'nın PKK/PYD'nin karalama kampanyasının etkisi altında kaldığını belirtti.



Açıklamada, "Her şeyden önce, Afrin’e geri dönmek isteyen yerel halkı engelleyen PYD/YPG’nin kendisidir. Anılan terör örgütü böylelikle Türkiye’ye karşı yürüttüğü kara propaganda faaliyetlerine malzeme devşirmeye çalışmaktadır. Türkiye Afrin’deki durumu normalleştirmek ve yerel halkın güvenli şekilde geri dönüşünü kolaylaştırmak için çabalarını sürdürmektedir. Ülkemiz Birleşmiş Milletler'in Afrin'e yönelik insani yardım konvoyları için gerekli her türlü kolaylığı göstermektedir" denildi.



Aksoy, Afrin'deki asıl "derin endişe"nin "Suriye'nin kuzeyinde müttefikimiz olarak bildiğimiz ülkelerin PKK/PYD/YPG'li teröristlerle sürdürdükleri iş birliği" olduğunu vurguladı.



ulusal.com.tr

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