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Türkiye'den ABD'ye başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Florida'daki saldırı nedeniyle ABD'ye başsağlığı diledi.

Türkiye'den ABD'ye başsağlığı

Dışişleri BakanlığıABD'nin Florida eyaletinde bir okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Florida'nın Broward kentinde dün bir liseye düzenlenen saldırıda 17 kişinin hayatını kaybetmesinden ve birçok kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesinde, okulun eski öğrencilerinden Nikolaus Cruz tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 17 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Etiketler; #abd #türkiye #dışişleri bakanlığı #florida
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