Türkiye Amerika'nın yaptırımlarına aynı şekilde yanıt veriyor. ABD'nin iki bakanımıza yaptırım uygulama kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bize yapılanın aynısını onlara yapıyoruz" dedi; ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. AKP Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesinde konuşan Erdoğan "ABD Türkiye'ye saygısızlık yapmıştır" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın hedefinde CHP de vardı.

Ankara-Washinton hattı gergin. Türkiye'den Amerika'ya yaptırım misillemesi geldi. ABD'li iki bakanın mal varlıkları donduruldu.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesinde konuştu. Amerika'nın, Papaz Andew Brunson nedeniyle iki Türk bakana yaptırım uygulamasını "stratejik ortağa yakışmayacak bir adım" şeklinde yorumladı Erdoğan. Ardından tonunu yükseltti.



"Büyük saygısızlık" ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı, "Kabullenmek mümkün değil" çıkışı yaptı.



Ve Türkiye'nin hamlesini açıkladı. Amerika'nın Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.



Hedefinde CHP de vardı Erdoğan'ın...



Ana muhalefet partisine sert sözlerle yüklendi.



Terörle mücade mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "hesabı sorulacak" dedi.



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