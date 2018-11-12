banner999
Putin: Çok kutuplu dünya düzenine katkı sağlar
Putin: Çok kutuplu dünya düzenine katkı sağlar
Afganistan'da FETÖ okuluna baskın
Afganistan'da FETÖ okuluna baskın
Müzik derslerinde yeni dönem başladı
Müzik derslerinde yeni dönem başladı
Sabah yazarı Engin Ardıç'a suç duyurusu
Sabah yazarı Engin Ardıç'a suç duyurusu

Türkiye'den ABD'ye taziye

Dışişleri Bakanlığı, California'da devam eden orman yangınında hayatını kaybedenler için ABD halkına başsağlığı diledi.

Türkiye'den ABD'ye taziye

TürkiyeCalifornia eyaletindeki yangında hayatını kaybedenler için ABD'ye taziye mesajı iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin California eyaletinde devam eden yangının büyük can kaybına ve maddi hasara yol açmasından üzüntü duyduk. Bu felaket sonucu hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

California'nın kuzeyindeki San Francisco'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan orman yangınında 31 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Eyaletin kuzeyinde devam eden ve yaklaşık 450 kilometrelik alana yayılan yangında, 228 kişiden hala haber alınamıyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #abd #California #orman yangını #taziye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.