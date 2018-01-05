Türkiye'den Almanya'ya "yeni bir başlangıç" önerisi geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile yapacağı görüşme öncesinde, Alman basını için, "Türkiye ve Almanya arasında gelişen işbirliğine" dikkat çeken bir makale kaleme aldı. Çavuşoğlu makalesinde Türkiye'nin, "Almanya'daki FETÖ ve PKK faaliyetlerine karşı kararlı mücadele" beklentisine vurgu yaptı

Gözler yarın Almanya'nın Goslar kentinde gerçekleşecek görüşmede.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Sigmar Gabriel ile biraraya gelecek. Görüşme iki ülke arasındaki diyaloğun üst seviyeye çıkarılması için bir adım niteliğinde.



Bu önemli buluşma öncesinde Mevlüt Çavuşoğlu Alman Funke Medya Grubu için bir makale kaleme aldı. Dışişleri Bakanı makalesinde iki ülkenin güvenlikten ekonomiye, mülteci krizinden terör örgütlerine karşı mücadeleye kadar birçok alandaki işbirliğine dikkat çekti.



Makalede iki ülkenin "yeni bir başlangıç" yapmasına vurgu yapan Çavuşoğlu, zorluklar ile dolu bir dönemde her iki tarafın da ilişkilerde yeni bir başlangıçtan yana olduğunu ifade etti.



Çavuşoğlu ilişkilerin geliştirilmesi ve güvenilirliğin arttırılması için 4 öneride bulundu.



"YENİ BİR BAŞLANGIÇ: Öncelikle iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerini eşit değerde iki partner olarak değerlendirmesi ve Türkiye’nin son 15 yıl içindeki muazzam gelişiminin tanınması gerekiyor. İkincisi iki ülke arasındaki diyaloğun üst seviyede, güvenilir ve gerektiğinde resmi olmayan görüşmeler yoluyla da sürdürülmesi gerek. Üçüncü olarak "popülist, ben merkezci ve kısa soluklu iç politik düşüncelerin yerini pragmatik yaklaşımların alması gerekiyor. Dördüncü ve belki en önemli nokta karşılıklı olarak daha empatili bir dil kullanılması."



Çavuşoğlu Türkiye'nin en büyük beklentisini "Almanya'daki FETÖ ve PKK faaliyetlerine karşı kararlı mücadele" olarak belirtti. Türkiye'nin konuyla ilgili gerekli adımların atılmasını beklediğini ifade etti.



ulusal.com.tr