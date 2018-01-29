Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Afrin harekatı ile ilgili rapor hazırladı. "PKK değil, IŞİD tehdittir" ifadelerinin yer aldığı rapora Türkiye'den anından yanıt geldi. AB Bakanı Ömer Çelik, "Bu çarpık zihniyete sahip raportörün söylediklerini ciddiye almayacağız" diye yanıt verdi

Türkiye sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü için Afrin'de kararlılıkla ilerken Avrupa Parlamentosu'nda tepki çeken bir Türkiye raporu yayınlandı.



Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri imzalı raporda Türkiye'nin Afrin harekatı ile ilgili başlıklar yer aldı.



Piri'nin "PKK ve benzerleri bizim için tehdit değil, bizim için DEAŞ tehdit" ifadelerine Türkiye'den tepki gecikmedi.



Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Piri'nin ifadelerini "çarpık bir zihniyet" olarak değerlendirdi, "Türkiye açısından mesele açıktır. IŞİD, PKK ve benzerleriyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve bu çarpık zihniyete sahip raportörün Türkiye raporu olarak söylediklerinin hiçbirini ciddiye almayacağız." paylaşımı yaptı.



Bakan Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin hem PKK/PYD ile hem de IŞİD'le mücadele ettiğini vurguladı.



Avrupa'nın PKK/PYD'ye destek verdiğini hatırlatan Çelik, "Piri ve benzerleri, insanlığı kendi coğrafyalarından ibaret sandığı için onları tehdit edene terörist diyor ama başkalarına saldıran teröristleri tehdit görmüyor. Teröre bakıştan önce "insana" bakışla alakalı problem olduğu çok açık. Terör örgütlerinin kendilerine ideolojik hayat sahası bulması esasında bu çarpık zihin durumundan kaynaklanıyor. Ne hazindir ki bu zihniyet, AP’de Türkiye raportörlüğü yapıyor." ifadelerini kullandı.



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