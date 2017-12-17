Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın yeni kurulan hükümetin programındaki "AB'nin Türkiye ile müzakereleri kesmesi ve bunun için müttefikler aranacağı" ifadesine "talihsiz" ve "basiretsiz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Türkiye, Avusturya’da yeni kurulan hükümetin programında "Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile müzakereleri kesmesi ve bunun için müttefikler aranacağı" yönündeki ifadeyi "talihsiz" ve "basiretsiz" olarak nitelendirdi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ifade hakkında, "Avusturya’nın yeni hükümetinin programındaki bu talihsiz ve basiretsiz ifade, ayırımcılığı ve ötekileştirmeyi temel alan siyasi akım hakkında taşınan endişeleri maalesef doğrular niteliktedir" denildi.



Açıklamanın devamında da şu ifadelere yer verildi:



"Bunun yanı sıra AB’nin ülkemizle yaptığı akitlerden kaynaklanan yükümlülüklerinden bunlar yokmuşçasına kaçmaya çalışmak ve bunu yaparken de yanına müttefikler aranacağını söylemek, dürüst olmadığı gibi dostane olmaktan da uzak bir yaklaşımdır.



Küresel düzeydeki sınamalar karşısında müttefikler aranacak yerde ülkemizin meşru haklarını hiçe sayma yolunda karşımızda ittifak arandığının hükümet programıyla ilanı siyasi ve diplomatik adaba da yakışmayan bir üsluptur. Türkiye’nin dostluğunu kaybetme sınırlarını zorlayan bu ifadeler hayata geçirilmeye çalışıldığında layıkıyla karşılıklarını bulacaktır."



Batı Avrupa'nın aşırı sağla yönetilen tek ülkesi



Avusturya'da 15 Ekim'de yapılan genel seçimleri kazanan ancak çoğunluğu sağlayamayan muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı politikalarıyla bilinen Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), koalisyon kurmak için dün anlaşmaya varmıştı. İslam karşıtı politikalarıyla bilinen Halk Partisi yüzde 31,5 oyla birinci olmuş, hükümeti kurabilecek çoğunluğu ise sağlayamamıştı. 10 yıldır muhalefette olan FPÖ ise yüzde 27,1 oyla ikinci sırada yer almıştı.



Müzakerelerin başarıya ulaşmasıyla, şimdi sağ kanatta yer alan iki parti hükümeti kuracak. Bu da Avusturya'yı Batı Avrupa'nın aşırı sağla yönetilen tek ülkesi konumuna getirecek. Sebastian Kurz da, Avrupa'nın en genç başbakanı unvanına sahip olacak.