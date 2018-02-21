Türkiye, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerine karşı yeni bir hamle yaptı. Daha önce İtalyan ENİ şirketine ait petrol arama geminin 3. parsel bölgesine girişine izin vermeyen Türk Deniz Kuvvetleri, bölgedeki çalışmalarını 10 Mart'a kadar uzattığını açıkladı. Türk savaş gemileri bölgede bekleyişini sürdürüyor

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Akdeniz'deki kışkırtmalarına karşı Türkiye'den yeni bir hamle geldi.



Bölgede bulunan tüm gemilere yeni bir navtex yani yazılı duyuru yapan Türkiye, Yunanistan ve Rum yönetiminin petrol arama bölgesi olan 3.parseldeki deniz trafiğini 10 Mart'a kadar bağladı.



Daha önce İtalyan ENİ şirketinin petrol arama gemisinin 3.parsel bölgesine girişine izin vermeyen Türk Deniz Kuvvetleri, yeni navtex ile birlikte 10 Mart tarihine kadar engelleme faliyetine devam edecek.



Türkiye'nin bu hamlesi Rum basınında geniş yankı buldu. Rum medyası, Navtex’in 22 Şubat’ta sona ermesini bekleyen Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin bölgeyi 10 Mart’a kadar bağlayan ikinci Navtex yayınlanmasıyla şoke olduğunu zira 2 haftadır parsele girmek için bekleyen İtalyan sondaj gemisinin sondajdan vazgeçerek geri dönme ihtimalinin güçlendiği yorumunu yaptı.



Türkiye’nin donanmayla bölge trafiğini bağlamasından ötürü Rum hükümetinin her açıdan çok zor durumda kaldığını yazan Rum basını, 3. Parseldeki faaliyetlerin Türkiye’nin devreye girmesiyle yapılamayan ilk sondaj olarak tarihe geçme ihtimalinin olduğunu belirtti.



Kıbrıslı Türklerin ada etrafındaki doğal kaynaklar üzerinde Rumlarla eşit haklara sahip olduğunu vurgulayan KKTC makamları da Rumların tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.



ulusal.com.tr