banner999
Türkiye'den Endonezya'ya taziye
Türkiye'den Endonezya'ya taziye
Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu
Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu
Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı
Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı
Carlos Ghosn'un tutukluluk süresi uzatıldı
Carlos Ghosn'un tutukluluk süresi uzatıldı

Türkiye'den Endonezya'ya taziye

Dışişleri Bakanlığınca "Tsunami felaketinin yol açtığı ağır can kayıplarını büyük üzüntüyle öğrendik. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Türkiye'den Endonezya'ya taziye

Türkiye, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenler için Endonezya'ya taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya'nın Sunda Boğazı bölgesinde 22 Aralık 2018 günü meydana gelen tsunami felaketinin yol açtığı ağır can kayıplarını büyük üzüntüyle öğrendik. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 222'ye çıktığını, yaralı sayısının 843 olduğunu bildirmişti.
Yetkililer, bölgede bulunan Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #endonezya #dışişleri #tsunami #taziye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.