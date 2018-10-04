Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kararını tepkiyle karşıladı. Rum Kesimi’nin 7 numaralı sözde ruhsat sahası için uluslararası şirketlere davette bulunma kararı almasının ardından hem Türkiye hem de KKTC Dışişleri bakanlıkları Rum Kesimi’nin aldığı kararı eleştirdi.

Doğu Akdeniz'deki enerji havzaları üzerindeki rekabet kızışıyor. Rum yönetiminin hukuksuz parselleme ve ruhsat verme işlelerine Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıkları tepki gösterdi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin hiçbir yabancı ülke, şirket veya geminin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında izinsiz hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına fırsat vermeyeceği bildirildi. Bakanlık açıklamasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, tek taraflı olarak hareket ettiği belirtildi. Rum yönetiminin 7 numaralı sözde ruhsat sahası için uluslararası şirketlere davette bulunma kararı almış olmasını Türkiye’nin endişeyle karşıladığı ifade edildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı ise, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin gasp siysetine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 7 numaralı parselin yabancı şirketlerin lisans başvurularına açması eleştirildi. "Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkının doğal kaynaklara ilişkin haklarının gasp etmesine yönelik politikalarını ısrarla sürdürmekte olduğunun bir göstergesi" belirtildi.



Rum Kesimi’ne bir eleştiri de Bişkek’ten geldi. Kırgızistan Parlamentosu'nun ev sahipliğinde 4 Ekim’de başlayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi 17. Sonbahar Toplantısı yapıldı. Toplantıda, "Akdeniz Forumu: Orta Asya ve Akdeniz Jeopolitik Konumu: Göç, Ticaret ve Çevresel Sorunlar" konulu oturumu düzenlendi.



AGİTPA Akdeniz İlişkileri Özel Temsilcisi ve AGİTPA Başkan Yardımcısı Pascal Allizard'ın (Paskal Alizar’ın) möderatörlüğünde yapılan ikinci oturumda Türk Grubu Başkanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı konuştu. Avcı, Kıbrıslı Rumlar’ın, Ada'nın yalnız onlara ait olmadığı gerçeğini kabul edemediğini söyledi. Avcı, Rumlar’ın Kıbrıslı Türklerle doğal kaynakları da paylaşmak istemediklerini belirterek Kıbrıs'ta uzlaşının, bütün Doğu Akdeniz bölgesinin güvenliğine ve refahına katkıda bulunacağını ifade etti.



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