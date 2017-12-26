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Türkiye'den Hollanda'ya karşılık geldi

Hollanda'da Türk yolculara yapılan köpekli aramaya Türkiye'den misilleme geldi. İstanbul Atatürk Havalimanına gelen Hollandalı yolcular Türk Polisi tarafından köpekle arandı.

Türkiye'den Hollanda'ya karşılık geldi
Hollanda'nın önceki gün Türk yolculara karşı yaptığı skandal tavıra Türkiye'den karşılık geldi.

Amsterdam'daki uluslararası Schiphol Havaalanı'nda Türkiye'ye seyahat edecek yolculara köpekli arama yapılmıştı.

Hollanda'nın bu hareketine Türkiye'den cevap gecikmedi. 

Atatürk Havalimanı'nda da Hollanda'dan gelen yolcular polis denetimine tutularak valizleri dedektör köpekle arandı. 

O görüntüler kameralara böyle yansıdı.. 



ulusal.com.tr
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