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Türkiye'den Irak'a taziye mesajı

Türkiye, Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için ülkeye taziyelerini bildirdi.

GÜNDEM 10.09.2019, 23:42
Türkiye'den Irak'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Aşure merasiminde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre onlarca kişinin hayatını kaybetmesinin ve 100 kişinin yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kardeş Irak halkına kalbi taziyelerimizi sunuyor, bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişinin öldüğü, 100 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
#ırak #türkiye
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