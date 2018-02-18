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Türkiye'den İran'a taziye

Dışişleri Bakanlığı, İran'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı

Türkiye'den İran'a taziye

Dışişleri Bakanlığı, İran'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, İran halkına başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran’da iç hat seferi gerçekleştiren bir uçağın bugün İsfahan eyaleti yakınlarında düştüğü ve 66 kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşerek taziyelerini ilettiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #İran Dışişleri Bakanı Cavad Zarif #Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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