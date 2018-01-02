Dışişleri Bakanlığı, İran'daki olaylarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz" denildi.
İşte o açıklama:
"İran’da 28 Aralık tarihinde başlayan gösterilerin yayılarak sürdüğü ve çıkan olaylarda ölenlerin olduğu, ayrıca kamu binalarının zarar gördüğü yönündeki haberlerden endişe duyulmaktadır.
Türkiye, dost ve kardeş İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınarak şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz.
Bir an önce ülkede sükunetin sağlanmasını ve sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz."
ulusal.com.tr
Dışişleri Bakanlığı, "İran’da 28 Aralık tarihinde başlayan gösterilerin yayılarak sürdüğü ve çıkan olaylarda ölenlerin olduğu, ayrıca kamu binalarının zarar gördüğü yönündeki haberlerden endişe duyulmaktadır" ifadelerini kullandı
Dışişleri Bakanlığı, İran'daki olaylarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz" denildi.
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