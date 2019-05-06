Rusya'da havalimanına acil iniş yaparken alev alan uçakta 41 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Rus hükümetine başsağlığı diledi.

Rusya'nın Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağı böyle alev aldı.



Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere havalanan Rus Aeroflot firmasına ait yolcu uçağı, teknik hata nedeniyle acil iniş yapmak zoruna kaldı.



Uçak, iniş yaptığı sırada alev aldı. Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko mürettebat dahil 78 kişinin olduğu uçakta kazadan 37 kişi sağ kurtulduğunu açıkladı 41 kişi hayatını kaybetti.



Şeremetyevo Havalimanı'ndan yapılan açıklamada yangının, uçağın "sert iniş" yapmasının ardından çıktığı ifade edildi.



Dışişleri Bakanlığı da üzücü olayla ilgili bir mesaj yayımladı. Mesajda "Bu acı olay nedeniyle Rusya halkının ve Hükümetinin üzüntüsünü paylaşıyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.



Yangının çıkış sebebi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.





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