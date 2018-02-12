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Türkiye'den Rusya'ya taziye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Moskova'da düşen uçakla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'e taziye mesajı gönderdi. Erdoğan, Rus halkına başsağlığı diledi.

Türkiye'den Rusya'ya taziye

Moskova'da yolcu uçağının düşmesiyle yaşanan trajediyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin'e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ise Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileğini aktardı.

Yıldırım, telgrafında, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, şahsınızda hükümetinize ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçtiğimiz gün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile taziye amaçlı bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Rusya’nın başkenti Moskova'dan kalkan yolcu uçağı, Ramenskoye bölgesinde düşmüştü. Uçakta bulunan 65 yolcu ve 6 mürettebattan kurtulan olmamıştı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #rusya
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