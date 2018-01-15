Dışişleri Bakanlığı: "Son dönemde ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) finansmanına yaptığı katkılara son vereceği yönündeki açıklamaları ve sonrasında İsrail'den gelen, UNRWA'nın mülteci sorununun kaynağı olduğu ve ortadan kaldırılması gerektiği şeklindeki beyanlar kaygı verici niteliktedir"

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı mali yardımı keseceğine dair açıklamaları ve ardından İsrail hükümetinin ajansın mülteci sorunun kaynağı olduğuna dair beyanlarını "kaygı verici" olarak niteledi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin UNRWA'nın 2018 Temmuz ayından itibaren üstleneceği başkanlığı çerçevesinde, ajansa mali desteğin arttırılmasına yönelik uluslararası çabalara katkıda bulunmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Son dönemde ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) finansmanına yaptığı katkılara son vereceği yönündeki açıklamaları ve sonrasında İsrail’den gelen, UNRWA’nın mülteci sorununun kaynağı olduğu ve ortadan kaldırılması gerektiği şeklindeki beyanlar kaygı verici niteliktedir." ifadeleri yer aldı.



UNRWA'nın, 1948 Arap-İsrail ihtilafını takiben, Filistinli mültecilerin hayat koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması amacıyla, 8 Aralık 1949 tarih ve 302 (IV) sayılı BM Genel Kurulu kararıyla kurulduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin kuruluşundan bu yana aktif bir şekilde yer aldığı ve 2017 Temmuz ayından beri Danışma Komisyonu Başkan Yardımcılığını yürüttüğü UNRWA, Filistinlilere eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, mikrofinans, altyapı, barınma, ilk yardım ve mültecilerin haklarının korunması konularında hizmetler sağlamakta, özellikle eğitim alanındaki hizmetleri Filistinli kimliğinin korunması bağlamında önemli rol oynamaktadır. Yaklaşık 1 milyon Filistinli mülteci UNRWA'nın acil gıda yardımına muhtaç durumda yaşamlarını sürdürmektedir."

Açıklamada, "Halihazırda mali bir darboğaz içinde bulunan UNRWA'nın bütçesinde daha fazla kısıtlamaya gidilmesinin, beş milyonun üstünde Filistinlinin yaşamlarını olumsuz yönde etkilemenin yanı sıra iki devletli siyasi çözüm çabalarına ve bölgesel istikrara da zarar vereceği açıktır." denildi.



Bu kapsamda, konunun siyasi mülahazalardan arındırılarak, insani çerçevede değerlendirilmesi ve Filistin halkının hayatiyeti için büyük önem taşıyan UNRWA'ya uluslararası mali desteğin kesintisiz olarak sürdürülmesinin önem arz ettiğinin belirtildiği açıklamada, "UNRWA içinde halihazırda yürütmekte olduğu Danışma Komisyonu Başkan Yardımcılığı ve 2018 Temmuz ayından itibaren üstleneceği Başkanlığı çerçevesinde Türkiye, Ajansa mali desteğin arttırılmasına yönelik uluslararası çabalara katkıda bulunmaya devam edecek, kendi desteğini de arttıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.