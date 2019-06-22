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Türkiye'den Yunanistan'a Lozan tepkisi

Yunanistan'ın müftülüklere ilişkin düzenlemeler içeren kararnemesi, Dışişleri Bakanlığı tarafından tepkiyle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini söyledi

Türkiye'den Yunanistan'a Lozan tepkisi

Yunanistan'da yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, tepki çekti. Ankara, Yunanistan'ı Lozan'ı ihlal ettiği gerekçesi ile uyardı.

Yunanistan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile müftülük seçimlerini devlet kontolüne bıraktı. Dışişleri Bakanı Hami Aksoy,  Yunanistan’daki Türk azınlığın Lozan Barış Antlaşması’yla teminat altına alınan haklarının görmezden gelindiğini vurguladı.

Müftülük kurumunun özerkliğinin ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Aksoy, alınan kararın "Yunan zihniyetinin iyi niyetten uzak olduğunu gösterdiğini" belirtti.

Aksoy, "Yunanistan’ın yapması gereken, azınlığın seçtiği meşru müftüleri tanıması ve yasadışı atanmış müftüleri dayatma konusundaki yanlıştan dönmesidir." dedi.

Dışişleri Sözcüsü Avrupa Birliği kurumlarına da çağrı yaptı. " Yunanistan’ın, Avrupa değerleri ve evrensel insan haklarıyla çelişen tasarrufları konusunda tarafsız incelemelerde bulunmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #türkiye #yunanistan #lozan #Hami Aksoy
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