Türkiye depreme hazır mı? İşte Türkiye'nin deprem gerçeği

Tarihler 17 Ağustos 1999'u gösteriyordu. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 03.02'de 7,4 büyüklüğündeki deprem oldu. 45 saniye süren depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi yaralandı. Enkazlarda günlerce aramalar yapıldı. "Sesimi duyan var mı?" sorusu Türkiye'nin hafızasına kazındı. O yıkıcı depremin üzerinden 24 yıl geçti.

Peki 24 yılda hangi adımlar atıldı? Deprem gerçeğiyle karşı karşı olan Türkiye depreme hazır mı?

Uzmanlar Türkiye'de genel bir dönüşüm olması gerektiği görüşünde.

Son olarak 6 Şubat depremlerindeki yıkım ve can kaybı depreme karşı hazırlanan yol haritalarının uygulanmadığının göstergesi..

Deprem karşı vatandaşın bilinçli olması da oldukça önemli.

Ve olası Marmara depremi. Bu konuda bir an önce adım atılması şart.