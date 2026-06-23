Türkiye diri fay haritasını güncelledi! Prof. Dr. Ahmet Ercan herkesi uyardı

Güncellenen korkutucu haritaya göre, daha önce kayıt altına alınmamış 215 yeni diri fay hattı tespit edildi. Bu gelişmeyle birlikte ülke genelinde 2013 yılında 485 olan diri fay sayısı 700'e çıktı.

HARİTAYA EKLENEN HER BİR FAY GEÇMİŞTE EN AZ 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETTİ

Yer bilimciler ve yer fizikçilerinin titiz saha çalışmaları neticesinde haritaya eklenen 215 yeni faya dair çarpıcı bir detay paylaşıldı. Uzmanlar, yeni tespit edilen bu fayların her birinin geçmiş dönemlerde en az 5.5 ve üzerinde büyüklükte deprem üretmiş aktif kırıklar olduğunu bildirdi.

AHMET ERCAN'DAN KRİTİK UYARI: GELECEKTE EN AZ AYNI BÜYÜKLÜKTE DEPREM YAŞANACAK

Türkiye Diri Fay Haritası'nın güncellenmesini değerlendiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden hayati uyarılarda bulundu. Yapılan çalışmanın önemine dikkat çeken Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"MTA Genel Müdürlüğü yer bilimci ve yer fizikçilerinin yapmış olduğu çalışmalarla, Türkiye’de önceden belirlenen 485 diri kırığın sayısı 700’e çıkmıştır. Bunların her biri $M5,5$'dan büyük deprem üretmiş kırıklardır. Depremin değişmez yasasına göre, bir yerde belli büyüklükte bir deprem olmuş ise gelecekte o yerde en az o büyüklükte bir deprem olacaktır. O nedenle yapılan çalışma çok önemlidir. MTA’yı bu değerli katkıları için kutluyorum."