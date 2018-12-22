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Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği'nden 'abone sayısı' açıklaması

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliğince (GAZBİR), Türkiye'de doğal gazda abone sayısının 15 milyonu geçtiği bildirildi.

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği'nden 'abone sayısı' açıklaması

GAZBİR'in Twitter hesabından paylaşılan mesajda, dün Hakkari'ye doğal gazın iletilmesiyle 81 ilin tamamının bu imkana kavuştuğu hatırlatıldı.

Dağıtım şebekesinin her yıl yüzde 10 büyüdüğü kaydedilen mesajda, "Dağıtım şebekemiz 130 bin kilometreye, abone sayımız ise yüzde 9 büyümeyle 15 milyonun üzerine çıktı." bilgisi verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yaptığı açıklamada Hakkari'nin de doğal gaza kavuştuğunu belirterek, "Batıda ne varsa doğuda o olacak anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler; #GAZBİR #açıklama #abone
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