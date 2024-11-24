Türkiye dünyanın en sinirli ülkeleri arasında Avrupa'da birinci; dünyada ikinci sırada yer aldı

"100 ülkeyi kapsayan kapsamlı bir anket araştırmasına göre, Türkiye'deki insanların %48'i sık sık sinirlendiklerini ifade etti. Bu durum, Türkiye'yi Avrupa'nın en sinirli ülkesinde, dünya çapında ise ikinci sıraya taşıdı.

Öfke ve stres oranlarına göre Türkiye'nin de yer aldığı o liste:

1.Irak

2.Türkiye

3.Lübnan

4.Tunus

5.Mısır

Anket sonuçlarına göre dünyanın en sinirli ülkeleri arasında Ortadoğu ülkelerinin yer alıyor.

1. Ekonomik Zorluklar: Birçok Ortadoğu ülkesi, ekonomik istikrarsızlık, yüksek işsizlik oranları ve enflasyondan muzdarip. Bu durum, toplumsal huzursuzluğa ve insanların genel ruh halinin olumsuz etkilenmesine yol açıyor

2. İç Karışıklıklar: Uzun süredir devam eden iç çatışmalar ve politik istikrarsızlık, toplumun güvenliğini tehdit eden faktörler arasında. Sürekli belirsizlik içinde yaşamak, bireylerin stres düzeyini artırarak duygusal tepkilerinde patlamalara yol açıyor.

3. Siyasi Baskılar: Demokrasinin yeterince gelişmediği veya otoriter yönetimlerin hakim olduğu ülkelerde, bireyler kendilerini ifade etme ve haklarını savunma konusunda kısıtlanıyor ve bu baskı ortamı, öfke ve umutsuzluk duygularını körüklüyor.