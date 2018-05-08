Türkiye bugün Fransa'ya karşı tek ses oldu. Hedefte 300 Fransız'ın Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması yönündeki talepleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haddinize mi?" diye seslendi, "Sizin IŞİD'ten hiç bir farkınız yok." dedi. Kılıçdaroğlu'ndan da ayetlerin çıkarılması talebine tepki geldi. Kılıçdaroğlu, "Bu tavır IŞİD düşüncesidir." ifadelerini kullandı.





Hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu... Türkiye'den tek ses yükseldi.



Erdoğan Beştepe'de konuştu. Hedefinde aralarında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de bulunduğu 300 Fransız vardı.



Grup toplantısında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu da "IŞİD" vurgusu yaptı, Batı'ya "onlara destek veriyorsunuz" diye seslendi.



Kemal Kılıçdaroğlu, bir de tavsiyede bulundu.





ulusal.com.tr Şiddet yaydığı iddiasıyla Kur'an-ı Kerim'den "bazı ayetlerin çıkartılmasını" talep eden 300 Fransız yazar ve siyasetçiye tepkiler dinmiyor.Hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu... Türkiye'den tek ses yükseldi.Erdoğan Beştepe'de konuştu. Hedefinde aralarında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de bulunduğu 300 Fransız vardı.Grup toplantısında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu da "IŞİD" vurgusu yaptı, Batı'ya "onlara destek veriyorsunuz" diye seslendi.Kemal Kılıçdaroğlu, bir de tavsiyede bulundu.