Saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti
Saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti
Hakkari'de 1 asker şehit oldu
Hakkari'de 1 asker şehit oldu
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye Fransa'ya karşı tek ses oldu

Türkiye bugün Fransa'ya karşı tek ses oldu. Hedefte 300 Fransız'ın Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması yönündeki talepleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haddinize mi?" diye seslendi, "Sizin IŞİD'ten hiç bir farkınız yok." dedi. Kılıçdaroğlu'ndan da ayetlerin çıkarılması talebine tepki geldi. Kılıçdaroğlu, "Bu tavır IŞİD düşüncesidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Fransa'ya karşı tek ses oldu
Şiddet yaydığı iddiasıyla Kur'an-ı Kerim'den "bazı ayetlerin çıkartılmasını" talep eden 300 Fransız yazar ve siyasetçiye tepkiler dinmiyor.

Hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu... Türkiye'den tek ses yükseldi.

Erdoğan Beştepe'de konuştu. Hedefinde aralarında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de bulunduğu 300 Fransız vardı.

Grup toplantısında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu da "IŞİD" vurgusu yaptı, Batı'ya "onlara destek veriyorsunuz" diye seslendi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bir de tavsiyede bulundu.


ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.