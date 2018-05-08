Şiddet yaydığı iddiasıyla Kur'an-ı Kerim'den "bazı ayetlerin çıkartılmasını" talep eden 300 Fransız yazar ve siyasetçiye tepkiler dinmiyor.
Hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu... Türkiye'den tek ses yükseldi.
Erdoğan Beştepe'de konuştu. Hedefinde aralarında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de bulunduğu 300 Fransız vardı.
Grup toplantısında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu da "IŞİD" vurgusu yaptı, Batı'ya "onlara destek veriyorsunuz" diye seslendi.
Kemal Kılıçdaroğlu, bir de tavsiyede bulundu.
ulusal.com.tr
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