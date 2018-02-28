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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Salih Müslim’i serbest bırakan Çekya’yı protesto etti

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Salih Müslim’i serbest bırakan Çekya’yı protesto etti. Çekya Büyükelçiliğinin önünde eylem yapan şehit ve gazi yakınları “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Salih Müslim’i serbest bırakan Çekya’yı protesto etti

PKK/PYD’nin eski eş genel başkanı Salih Müslim'i serbest bırakan Çek yönetimini protesto ettiler. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri Çekya Ankara Büyükelçiliği önünde buluştu. Şehit ve gaziler yakınları, ellerinde bayraklarla Çekya’ya tepki gösterdi, slogan attı. 

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı protestoda bazı gaziler Türk bayrağını Çekya Büyükelçiliği kapısına taktı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Genel Başkan Gazi Lokman Aylar, Avrupa'ya seslendi.
"Türkiye'nin düşmanlığını kazandınız. Türk milletinin düşmanlığını kazanmak, hiçbir Avrupa ülkesine, hiç kimseye yarar getirmez. Türk milletinin düşmanlığını kazanan herkes, bir gün gelecek bunun bedelini ödeyecek."

Açıklamanın ardından şehit ve gazi yakınları büyükelçiliğin bulunduğu sokaktan sloganlar eşliğinde ayrıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı #salih muslim #çekya
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