"Mutluluk duyanlar, yarın ABD ile karanlığa gömüleceklerdir!"
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Genel Başkan Vekili Yıldırım Gençer, Beyaz Saray'ın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ABD’deki mal varlıklarına el koyduğunu duyurması üzerine "50'li yıllardan beri verilen tavizler ABD'yi küstahlaştırmış, pervasızlaştırmıştır." dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili tepkisini dile getiren Gençer, şu açıklamalarda bulundu:
1- ABD'nin yaptırımları sadece 2 bakanımıza yönelik değil, tüm Türk Milletine yöneliktir.
2- 50'li yıllardan beri verilen tavizler ABD'yi küstahlaştırmış, pervasızlaştırmıştır.
3- Türkiye ne zaman terör örgütü PKK ve FETÖ'nün üzerine gitse, tasmalarını elinde bulunduran ABD bu duruma karşılık vermiştir.
4- ABD ile stratejik ortak olan Türkiye değil, PKK ve FETÖ'dür. 11 aylık Bedirhan bebeğin kanı bu alçakların elindedir.
5- Türkiye'nin bağımsızlığının önündeki en büyük tehdit ABD'dir. Hükümetimiz derhal ABD'ye karşı en net tutumu almalı, başta İncirlik olmak üzere tüm terör yuvaları kapatılmalıdır.
6- Türk gençliği vatanseverdir. Ülkemizin tehdit edilmesinden mutluluk duyanlar, yarın ABD ile karanlığa gömüleceklerdir!
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