Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu etkinliği düzenleyen Türkiye Gençlik Birliği, Mumcu'yu ölümünün 25'inci yılında evinin önünde andı. Yüzlerce TGB'li, Mumcu'nun antiemperyalist devrimci tutumunu taşıdıklarını haykırdı. Etkinlikte konuşan TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, Mumcu gibi Cumhuriyet aydınlarının fikir mücadelesini sürdüreceklerini vurguladı.

Türkiye Gençlik Birliği(TGB), Uğur Mumcu’nun 25. ölüm yıl dönümünde iki gün süren anma etkinliği düzenledi. Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) yapılan okulun ilk günü gazeteci ve hocaların verdiği derslerle dün tamamlandı. Bugün Uğur Mumcu Caddesi Migros önünde buluşan gençler, Uğur Mumcu’nun evinin önüne yürüyerek basın açıklaması yaptı.



Vatan Partisi Öncü Gençlik Başkanı Aykut Diş, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Sekreteri Şen Yazgan, Uğur Mumcu’nun ağabeyi Ceyhan Mumcu, yeğeni Baran Ateş ve tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer de Uğur Mumcu anması katıldı. Açıklamanın ardından Gülsen Tuncer, Uğur Mumcu’nun yazdığı ‘Sesleniş’ şiirini okudu.



Uğur Mumcu’nun “Atatürkçüyüm, Cumhuriyetçiyim, Laiğim, Antiemperyalistim, Terörün karşısındayım ve tam bağımsız Türkiye’den yanayım. “ sözünü hatırlatarak Mumcu’nun gençliğe bıraktığı mirasın bu olduğunu vurgulayan TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, yaptığı açıklamada “ Bugün aynı zamanda Ali Gaffar Okkan’ın katledilişinin de 17. yıl dönümü. Buradan, Uğur ağabeyimizin katledildiği yerden ilan ediyoruz. Uğur Mumcu’lar, Ali Gaffar Okkan’lar ve tüm vatan şehitleri fikirleriyle bizlerin bedenlerinde, zihinlerinde, mücadelelerinde yaşamaya devam ediyor! Bugün tam bağımsız Türkiye demek, Anti-emperyalistim demek, terörün karşısındayım demek, Afrin’de kahramanca savaşan Mehmetçiğin yanında olmak, ABD emperyalizmine karşı verdiğimiz savaşın koşulsuz neferi olmak demektir. Sadece neferi olmakta yetmez. Aynı zamanda 7’den 70’e Türk milletini ortak paydada birleştirmek ve ortak hedefe yani Mehmetçiğin başarısına kilitlemek demektir. Uğur Mumcu’nun izinde Türk gençliği, işte bu tavrın sahibi, savunucusu ve uygulayıcısıdır.” dedi. Uğur Mumcu’yu ağlanıp sızlanarak değil O’nun cumhuriyet devrimine bağlılığını ve tam bağımsız Türkiye şiarını eylemlilik ile göstererek anmak gerektiğini söyleyen Cem Dikmen, konuşmasının devamında “Türkiye Gençlik Birliği olarak söz veriyoruz: Uğur Mumcu’nun ve tüm vatan şehitlerimizin bıraktığı mirası, son nefesimize kadar koruyacağız. Cumhuriyetimize, vatanımıza, birliğimize asla halel getirmeyeceğiz. Uğur Mumcu’nun mirası, görüldüğü üzere emin ellerdedir.” dedi.







Vatan Partisi adına açıklama yapan Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, konuşmasında“Uğur Mumcu, her adımı ve her ürünüyle çok açık olduğu gibi katıksız bir vatansever, militan bir Atatürk Devrimcisidir. Halen güncelliğini koruyan eserleriyle ve duruşuyla sadece yaşadığı günlere değil, geleceğe de ışık tutmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) coğrafyamızda sözde Kürdistan, diğer adıyla 2. İsrail kurma girişimini 1989 yılında görmüştür. Uğur Mumcu, emperyalizmin bütün kötülüklerin anası olduğunu bilen bir sorumlulukla yaşamıştır. Bugün o sorumluluk, Türkiye’nin içinde bulunduğu vatan savaşının ciddiyetine göre konumlanmaktan geçiyor. O konumlanma ise savaşın en sıcak cephesi Afrin Operasyonunun başarısına odaklanmayı gerektiriyor. Çünkü Zeytin Dalı Harekâtı, dibimizde açılan terör koridoruna karşı meşru bir müdafaadır. Türkiye’nin güvenliği ve bağımsızlığı içindir. Aynı zamanda ABD’nin Batı Asya’daki terör faaliyetlerine karşıdır, dünya barışı ve insanlık içindir.” ifadelerini kullandı.Uğur Mumcu cinayeti’nin, bugükü gelişmelerle daha da açığa çıktığını söyleyen Diş, “ ABD, kurmak istediği 2. İsrail’e kalemiyle direnen Uğur Mumcu’nun bedenini katletmiştir fakat yenememiştir. Türk devrimciliğinin rotasını bozamamıştır. Uğur Mumcu, Atatürkçü aydının ve yurttaşın şirazesidir. Amerikancılar ve liberaller, istedikleri kadar uğraşsınlar o şirazeyi kaydıramazlar. ” dedi.







Av. Ceyhan Mumcu yaptığı konuşmada Mehmetçiğe selam göndererek “ Bu tören bir anma töreni değil, bir matem töreni değil, bu tören Uğur Mumcu mücadelesini yürütmek üzere gönüllü TGB’ye ve Türk gençliğine bir sancak devir teslim törenidir. Bu tören vesilesi ile Afrin’de zor koşullar altında Amerikan emperyalizmine direnen Mehmetçiğe selam yolluyorum. Uğur Mumcu’nun gerçek dostları sizin yanınızdalar, bayrağınıza taşımaya yedek güç olarak hazırlar.” dedi.



CKD Genel Sekreteri Şen Yazgan yaptığı konuşmada “Uğur Mumcu'yu ölümsüz yapan onun bağımsızlıktan yana anti-emperyalist bir devrimci olmasıdır.Vurulduk ey halkım unutma bizi demişti. Unutmadık, unutmayacağız. Uğur Mumcu'yu ağlamakla değil, onun fikirlerini yaşamakla olur. Önümüze koyduğu görev ve sorumlulukları kavramakla olur. Türk milleti bağımsızlığına vatan bütünlüğüne çok düşkün bir millettir. İşte bu nedenlerle Kuvay-ı Milliyeci biz Cumhuriyet Kadınları Türk ordusunun ABD destekli bölücü PKK örgütüne karşı yürüttüğü operasyonu alkışlıyoruz. Bu savaş emperyalizme karşı yürüttüğü savaştır. Mehmetçiklerimizin zaferle dönmeleri için dua ediyoruz. Yüreğimiz onlar için çarpıyor.” dedi.







TGB’nin anma etkinliği bugün TBB’ de saat 18:00’de yapılacak “Uğur Mumcu’nun İzinde Aydın Sorumluluğu” adlı panel ile son bulacak. Panele Vatan Partisi Doğu Perinçek, Uğur Mumcu’nun ağabeyi Ceyhan Mumcu ve Cumhuriyet Gazetesi Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Gazeteci-Yazar Alev Coşkun konuşmacı olarak katılacak.



TGB Genel Başkanı Cem Dikmen’in yaptığı açıklamasının tam metni:



UĞUR MUMCU’LAR TÜRK GENÇLİĞİNİN MÜCADELESİNDE FİKİRLERİYLE YAŞIYORLAR!



25 yıl önce hain bir saldırı sonucu kaybettik cumhuriyet aydınımız Uğur Mumcu’yu.







25 yıl önce onu katledenler zannettiler ki Uğur Mumcu öldüğünde unutulacak. Ondan ve fikirlerinden kurtulacaklarını zannettiler. Ancak Uğur Mumcu’yu katledenler bilmiyorlar ki, halkını aydınlatmak için kendini feda edenler hayatlarını kaybettiklerinde ölmezler. Fikirleriyle başka bedenlerde yaşamaya başlarlar.



Bugün aynı zamanda Ali Gaffar Okkan’ın katledilişinin de 17. Yıl dönümü. Buradan, Uğur ağabeyimizin katledildiği yerden ilan ediyoruz. Uğur Mumcu’lar, Ali Gaffar Okkan’lar ve tüm vatan şehitleri fikirleriyle bizlerin bedenlerinde, zihinlerinde, mücadelelerinde yaşamaya devam ediyor!



Değerli dostlar, Uğur Mumcu’yu hak ettiği gibi anmak, onun arkasından ağlanıp sızlanmak, ah vah etmek demek değildir. Hayatının her dönemini mücadeleci karakterine uygun olarak yaşayan Uğur Mumcu’yu anmak, iş ile, eylem ile olur. O’nun ahlakını, cumhuriyet devrimine bağlılığını ve tam bağımsız Türkiye şiarını eylemlilik ile göstererek olur. İşte bugün bu sorumluluk duygusuyla Uğur Mumcu’yu anıyoruz.







Ne demişti Uğur Mumcu? Atatürkçüyüm, Cumhuriyetçiyim, Laikim, Antiemperyalistim, Terörün karşısındayım ve tam bağımsız Türkiye’den yanayım. İşte bize bıraktığı miras budur! Bu mirası korumak, yaşatmak ve en önemlisi de Türkiye Cumhuriyeti’ne hâkim fikirler olarak kılmak biz Atatürk gençliğinin en önemli görevlerindendir.



Bugün tam bağımsız Türkiye demek, Anti-emperyalistim demek, terörün karşısındayım demek, Afrin’de kahramanca savaşan Mehmetçiğin yanında olmak, ABD emperyalizmine karşı verdiğimiz savaşın koşulsuz neferi olmak demektir. Sadece neferi olmakta yetmez. Aynı zamanda 7’den 70’e Türk milletini ortak paydada birleştirmek ve ortak hedefe yani Mehmetçiğin başarısına kilitlemek demektir. Uğur Mumcu’nun izinde Türk gençliği, işte bu tavrın sahibi, savunucusu ve uygulayıcısıdır.



Değerli dostlar, Türkiye Gençlik Birliği olarak söz veriyoruz: Uğur Mumcu’nun ve tüm vatan şehitlerimizin bıraktığı mirası, son nefesimize kadar koruyacağız. Cumhuriyetimize, vatanımıza, birliğimize asla halel getirmeyeceğiz. Uğur Mumcu’nun mirası, görüldüğü üzere emin ellerdedir. Uğur ağabeyin mirası, biz gençlerin fikirlerinde, mücadelesinde yaşamaya devam edecektir.