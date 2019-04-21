Türkiye Gençlik Birliği (TGB), CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı milletimizin birliğini ve bütünlüğünü hedef almaktadır. Saldırının failleri mutlaka bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. Provokasyonlarla Türk milletini asla bölemeyecekler." denildi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki gösterdi.



TGB'den yapılan açıklamada şunlar denildi:



"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıyı kınıyoruz.



Bu saldırı milletimizin birliğini ve bütünlüğünü hedef almaktadır.



Saldırının failleri mutlaka bulunmalı ve cezalandırılmalıdır.



Provokasyonlarla Türk milletini asla bölemeyecekler."



ulusal.com.tr



