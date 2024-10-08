Türkiye Gençlik Birliği'nden yürüyüşler: "Çürüyen sisteme hayır!"

Türkiye Gençlik Birliği insan hayatını kast eden çürüyen sisteme karşı yurdun dört bir yanında yürüyüşler düzenledi. Yürüyüşlerde denetim artsın, cinayetler son bulsun sloganları atıldı. İnsana insan olduğu için değer verilen toplumu, Türk gençliğinin kuracağı vurgulandı.

"Toplumumuz büyük bir çürüme ve yozlaşma tehdidiyle karşı karşıya. Bunu her alanda görebiliyoruz. İstismarların, sapkınlıkların, cinayetlerin, vahşetlerin biri bitmeden öbürü başlıyor. İkbal ve Ayşenur kardeşlerimizin katledilmesiyle de bu çürüme doruk noktasına ulaştı."

İnsanı çürüten sistemin vahşetinden korkmuyoruz vurgusunu yapan gençler, çözümün ise Cumhuriyet devriminin kültür birikiminde olduğunu belirtti.

"Katiller yaratan bu düzenden hesap soralım! Unutmayalım ki katili de istismarcıyı da hırsızı da yaratan bu bozuk düzendir! Sapkın akımların, kadınlarımızı hor gören bozuk anlayışların temelinde, Atlantik’in çürüme kültürü ve feodal gerici zihniyet yatmaktadır."

TGB'nin başkent Ankara'daki açıklamasında da dikkatler sistemin yarattığı karanlık çukura çekildi:

"Bu çürümüş ve kokuşmuş çukur, Narin kardeşimizin yaşadığı verimli toprakları orta çağ karanlığına, teröre ve tarikatlara teslim eden bu neoliberal sistem açmıştır.+ Çukurun dibini İkbal ve Ayşenur arkadaşlarımızın katledilmesiyle gördük."

Sosyal medyadan türeyen zararlı akımları da ele alan gençler, suç ve şiddet özentiliğinin topluma zerk edildiğini belirtti...

"İnternet mecralarında büyütülen ve kimlik haline getirilen, kadın düşmanlığı, tacize tecavüze ve cinayete dayanan karanlık fanteziler, incel, satanizm, mazoşizm ve daha fazlasının İkbal ve Ayşenur’un cinayetlerinin azmettiricisi olduğu ortadadır."

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Eskişehir, Konya ve Muğla’da da yürüyüş yapan gençler “Çürüyen ve öldüren bozuk düzene karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” dediler.