Türkiye genelinde dev operasyon: 4 şehirde 4 suç örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara, Adana ve Van’da gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda 4 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda, suç örgütü elebaşları A.A., A.S. ve O.Y. ile birlikte toplam 79 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştiğini belirtti.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yakalanan şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, yasa dışı kumar oynatmak, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, mala zarar verme, suç üstlenme, uyuşturucu madde ticareti, silah ve mühimmat kaçakçılığı gibi birçok suçtan soruşturma geçirdiği bildirildi.

Operasyonlarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 2 adet el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.